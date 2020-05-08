  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

أميركا تحدث مروحيات الجيش المصري لضمان تنسيقه الأمني مع إسرائيل

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 22:58

أميركا تحدث مروحيات الجيش المصري لضمان تنسيقه الأمني مع إسرائيل
جندي مصري (أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وافقت الإدارة الأميركية على صفقة تحديث مروحيات هجومية لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، لكن مسؤولا أكد يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستمرة بممارسة الضغوط على القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

والخميس أبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس بأنها أعطت الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة تحديث 43 مروحية من طراز "أباتشي".

وقال مسؤول الصفقات العسكرية في الخارجية الأميركية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد "الإسلاميين" في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وجاءت الصفقة على الرغم من دعوات السائحة الأميركية، إيبريل كورلي، التي تعرّضت لإصابات بالغة في استهداف مروحية أباتشي مجموعة سياح في الصحراء الغربية في مصر في العام 2015 قتل فيه صديقها، لوقف الصفقات العسكرية مع مصر.

وتقول كورلي إن السلطات المصرية أقرت بأنها ارتكبت خطأ لكنها ترفض إعطاء أي تعويض.

وقضى مواطن أميركي آخر يدعى مصطفى قاسم، خلال فترة توقيفه في كانون الثاني/ يناير بعد إضرابه عن الطعام. وكان قد اعتقل خلال زيارته للقاهرة في العام 2013 في إطار حملة توقيف واسعة النطاق.

وقال كوبر للصحافيين "لقد كنا واضحين للغاية مع نظرائنا ومحاورينا المصريين بشأن وفاة مصطفى قاسم وقضية إيبريل كورلي وتلك التسوية".

وقال إن هاتين القضيتين "لم تغلقا"، إلا أنه أوضح أن الجانب المصري "شريك هام في حملة مكافحة الإرهاب الدولي ويبقى بالتأكيد شريكا لنا ولحلفائنا الإسرائيليين".

ومصر هي أول دولة عربية وقّعت اتّفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1979 وأصبحت بعد ذلك أكبر متلق للمساعدات الأميركية لا سيّما العسكرية.

ونسج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهمية مكافحة تنظيم داعش وأرسل مؤخرا إلى الولايات المتحدة مساعدات طبية لتعزيز جهود احتواء فيروس كورونا.


#مصر
#إسرائيل
#الولايات المتحدة
#الجيش

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيويورك: وفاة طفل بمرض مرتبط بفيروس كورونا
نيويورك: وفاة طفل بمرض مرتبط بفيروس كورونا

2020-05-08

قبيلة تكسر أوامر بن سلمان بشأن "نيوم".. تحتجّ رفضًا للتهجير
قبيلة تكسر أوامر بن سلمان بشأن "نيوم".. تحتجّ رفضًا للتهجير

2020-05-08

دعوات أوروبيّة لإطلاق سراح معتقلي الرأي في مصر
دعوات أوروبيّة لإطلاق سراح معتقلي الرأي في مصر

2020-05-08

الأكثر قراءة

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

2020-05-07
العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

2020-05-07
قُتِل

قُتِل "لأنه عربيّ".. النقب: "سلبت الشرطة ابني بمحاكمةٍ ميدانيّة"

2020-05-07
الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

2020-05-07
كورونا في البلاد: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240

كورونا في البلاد: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240

2020-05-07