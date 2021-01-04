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وفاة 4 أطباء مصريين بكورونا ترفع الإجماليّ إلى 276 طبيبا

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 18:00

وفاة 4 أطباء مصريين بكورونا ترفع الإجماليّ إلى 276 طبيبا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 4 أطباء مصريين، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين إلى 276، بحسب ما أعلنت نقابة الأطباء في مصر، اليوم الإثنين.

ونعت النقابة في سلسلة تدوينات بصفحتها في "فيسبوك"، 4 أطباء هم؛ "فتحي علي، وحازم الكاشف، وعمرو عبد الغني، وياسر ميرة"، مشيرة إلى أن الأخير هو "الشهيد (الوفاة) رقم 276".

ولم تذكر النقابة عدد المصابين من الأطباء.

وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بالفيروس، وسجلت حتى الأحد إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 آلاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.

واتخذت القاهرة لمواجهة الموجة الثانية إجراءات احترازية وعقوبات بينها تطبيق غرامة مالية فورية على من لا يرتدي الكمامة.

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