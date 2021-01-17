مصر: مصادرة أموال أسرة مرسي وعشرات قيادات الإخوان المسلمين

عرب ٤٨/ أ ف ب

قضت محكمة مصرية، اليوم، الأحد، بمصادرة أموال 89 قياديًا جماعة الإخوان المسلمين، بينهم أسرة الرئيس المصري الراحل، محمّد مرسي.

وصنّفت السلطات المصريّة الإخوان المسلمين منظّمة إرهابية في العام 2013.

وقال مسؤول قضائي إنّ "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها الى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار ورثة مرسي، الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013، ومرشد الجماعة آنذاك، محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين، خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون، بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء الى جماعة إرهابية".

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019، بعد ست سنوات أمضاها في السجن.

ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

وشكّلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013 في انقلاب عسكري، شن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حملة قمع استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ثم امتدت إلى كل أطياف المعارضة.