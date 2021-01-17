  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: مصادرة أموال أسرة مرسي وعشرات قيادات الإخوان المسلمين

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 19:29

مصر: مصادرة أموال أسرة مرسي وعشرات قيادات الإخوان المسلمين
(أرشيفية- أ ف ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

قضت محكمة مصرية، اليوم، الأحد، بمصادرة أموال 89 قياديًا جماعة الإخوان المسلمين، بينهم أسرة الرئيس المصري الراحل، محمّد مرسي.

وصنّفت السلطات المصريّة الإخوان المسلمين منظّمة إرهابية في العام 2013.

وقال مسؤول قضائي إنّ "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها الى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار ورثة مرسي، الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013، ومرشد الجماعة آنذاك، محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين، خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون، بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء الى جماعة إرهابية".

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019، بعد ست سنوات أمضاها في السجن.

ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

وشكّلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013 في انقلاب عسكري، شن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حملة قمع استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ثم امتدت إلى كل أطياف المعارضة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مصر
#مرسي
#السيسي
#خيرت الشاطر
#خيرت بديع

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توتّر في موسكو: اعتقال المعارض العائد إلى بلاده نافالني وبعض مناصريه
توتّر في موسكو: اعتقال المعارض العائد إلى بلاده نافالني وبعض مناصريه

2021-01-17

أميركا: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية أريزونا
أميركا: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية أريزونا

2021-01-17

دار فور: ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات قبلية إلى 83
دار فور: ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات قبلية إلى 83

2021-01-17

الأكثر قراءة

جلسة طارئة للقطرية: رؤساء سلطات محلية عربية يقاطعون الاجتماع بنتنياهو

جلسة طارئة للقطرية: رؤساء سلطات محلية عربية يقاطعون الاجتماع بنتنياهو

2021-01-16
إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء اتصالات سرية مع إيران

إدارة بايدن تخطر إسرائيل ببدء اتصالات سرية مع إيران

2021-01-16
الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

2021-01-16
الانتخابات الفلسطينية.. بين التفاؤل والحذر

الانتخابات الفلسطينية.. بين التفاؤل والحذر

2021-01-16

"تمديد متوقع للإغلاق ولا خطر من طفرات كورونا مقاومة للقاح"

2021-01-16