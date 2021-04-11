  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

حادث قطارات مصر: السائق ومساعده كانا خارج غرفة القيادة

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 16:21

حادث قطارات مصر: السائق ومساعده كانا خارج غرفة القيادة
من الحادث (ناشطون)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، نتائج تحقيقاتها في حادث تصادم قطارين، الشهر الماضي، خلّف 20 قتيلا وعشرات الجرحى في محافظة سوهاج جنوبيّ البلاد.

وأفاد تحقيق النيابة العامّة بعدم تواجد سائق ومساعد القطار "الإسباني" السريع في عربة القيادة وقت الحادث الدامي.

وقال بيان النيابة العامة إن التحقيقات كشفت "عن توقف ’القطار المميّز’ ما بين محطتي سكة حديد المراغة وطهطا، حتى قدوم ’القطار الإسباني’ من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث الذي أسفر عن وفاة عشرين شخصا، وإصابة مائة وتسعة وتسعين".

وأشار البيان، الذي نشرته النيابة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أنّ مصلحة الطب الشرعي كانت "قاطعة بعدم جواز بقائهما (سائق ومساعد القطار الإسباني) بالكابينة الأمامية حسبما زعما".

كذلك أفادت التحقيقات، حسب بيان النيابة، بأن جهاز المكابح والتحكم الآلي كان متوقفا بالقطارين من قبل السائقين، "بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات".

وأشار البيان إلى ثبوت "تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار ’الترامادول’ (المخدر)".

ونهاية الشهر الماضي، قرّر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، حبس سائقي مساعدي القطارين محل الحادث و4 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية، احتياطيا، على ذمة التحقيقات.

بينما أشار وزير النقل المصري، كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، في وقت سابق، إلى الخطأ البشري "باعتباره من أسباب وقوع مثل هذه الحوادث"، مؤكدا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديدية في عام 2024.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأساوية.

وأكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002، عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مصر
#النيابة العامة المصرية
#سوهاج

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما
الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما

2021-04-11

تقديرات: "حادث" منشأة نطنز الإيرانية نجم عن هجوم سيبراني إسرائيلي
تقديرات: "حادث" منشأة نطنز الإيرانية نجم عن هجوم سيبراني إسرائيلي

2021-04-11

روسيا تحرك سفنا حربية للأطلسي وتجدد الاشتباكات بين أوكرانيا والانفصاليين
روسيا تحرك سفنا حربية للأطلسي وتجدد الاشتباكات بين أوكرانيا والانفصاليين

2021-04-11

الأكثر قراءة

تسريب جديد للأمير حمزة:

تسريب جديد للأمير حمزة: "المعلم راقبني" أثناء رحلة خارجية

2021-04-10
دير الأسد تتشح بالسواد عقب جريمة القتل المزدوجة

دير الأسد تتشح بالسواد عقب جريمة القتل المزدوجة

2021-04-10
محقّقون أردنيّون: هذه علاقة عوض الله بالأمير حمزة

محقّقون أردنيّون: هذه علاقة عوض الله بالأمير حمزة

2021-04-10
إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران

إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران

2021-04-10
حالة الطقس: موجة برد تستمر حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة برد تستمر حتى الثلاثاء

2021-04-10