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حوادث مصر: مصرع 19 شخصا جراء اصطدام شاحنة بحافلة ركاب

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 17:43

حوادث مصر: مصرع 19 شخصا جراء اصطدام شاحنة بحافلة ركاب
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي 19 شخصا مصارعهم في حادث سير وقع في العاصمة المصرية، القاهرة، عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة على إحدى الطرق السريعة، بحسب مصادر طبية وأمنية.

وقع التصادم على الطريق الدائري بالقرب من ضاحية 6 أكتوبر غربي القاهرة، وفق المصادر نفسها.

وأسفر التصادم عن مصرع سائقي الشاحنة والحافلة وجميع الركاب، بحسب المصادر نفسها.

ويقع كثير من حوادث السير في مصر بسبب عدم صيانة الطرق أو عدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي 7 آلاف مصارعهم في حوادث طرق في مصر في العام 2020 الماضي.

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#حادث سير
#العاصمة المصرية
#القاهرة

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