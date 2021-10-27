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السيسي يعيّن رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 16:57

السيسي يعيّن رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري
الرئيس المصري، السيسي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان الجيش المصري بعد أن عيّن سلفه مستشارا له، بحسب ما أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الأربعاء.

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وقال راضي في بيانين مقتضبين عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن السيسي "يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة " و"قرارا بتعيين الفريق محمد فريد

عسكر

حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة ’حياة كريمة’".

و"حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية أُطلقت مطلع عام 2019 لمساعدة القرى الأكثر فقرا في البلاد.

وسجل معدل الفقر في مصر، بحسب الإحصاءات الرسمية 29,7% في العام المالي 2020 /2019 مقارنة مع 32,5% في العام المالي السابق له.

وجاء قرار السيسي بعد يومين من إعلانه رفع حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين.

وقال في بيان له الإثنين الماضي: "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

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#مصر
#السيسي
#أسامة عسكر
#أركان الجيش المصري

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