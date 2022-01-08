مصر: مصرع 16 شخصا وإصابة 18 في حادث طرق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل، من جراء حادث طرق شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحادث وقع صباح اليوم، بين حافلتين إحداهما صغيرة، في الطريق الرابط بين محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وأضافت أن الحادث خلف 16 قتيلا و18 مصابا، وفق حصيلة أولية.

وأردفت أن "هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين وجثث الضحايا إلى المستشفيات".

وأفادت بأن الإصابات تراوحت "بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ".

وتابعت أن "وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، خالد عبد الغفار، وجه برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ".

وأشارت إلى "جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين".

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.