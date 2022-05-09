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السلطات المصرية تواصل احتجاز مراهقين بعد تحرشهم بسائحتين

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 12:10

السلطات المصرية تواصل احتجاز مراهقين بعد تحرشهم بسائحتين
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تواصل السلطات المصرية، اليوم الإثنين، احتجاز 13 مراهقًا مصريا على ذمة التحقيق بعد اعتقالهم نهاية الأسبوع، حيث وجهت لهم اتهامات بالتحرش بسائحتين في منطقة أهرامات الجيزة بالقرب من القاهرة، بأمر من النائب العام.

وجاءت الاعتقالات بعد أن انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المراهقون يتجمعون حول فتاتين في منطقة الأهرامات، أحد أهم مناطق الجذب السياحي في مصر.

وشوهد المراهقون يسخرون من السائحتين ويقتربون من أجسادهما، ويقتربون منهما بينما كانتا تحاولان الفرار. واستدارت إحداهما، وحاولت دفع الشبان بعيدا.

وصوّر مقطع الفيديو المرشد السياحي المرافق للسواح الأجانب، وسُمع وهو يقول إنه يجب إرسال الفيديو إلى وزير السياحة.

وذكر مكتب النائب العام أن مرشدا سياحيا صور الحادث بهاتفه المحمول، ووصف مطاردة الشبان بالتحرش اللفظي والجسدي بالسائحتين.

وأثار الفيديو غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبّر ناشطون مصريون على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم مما يشوّه من صورة المجتمع المصري.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، ولم يذكر تفاصيل عن السائحتين. وفي حالة اتهامهم، سيحاكم المراهقون أمام محكمة الأحداث.

وأضاف المرشد السياحي مصوّر حادثة التحرش، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه ومرشد سياحي آخر قاما بتصوير الواقعة، وقاما بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية ولم يقصدا من نشر الفيديو "إلحاق أي ضرر بالأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد، أو ترسيخهم صورة ذهنية غير صحيحة، وكان غرضهما التوعية والتحذير فقط".

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#تحرش بسائحتين
#مصر
#أهرامات الجيزة
#اعتقال المتحرشين

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