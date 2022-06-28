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الحكم بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 18:02

الحكم بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف
القاتل محمد عادل يتوسّط الصورة، في قاعة المحكمة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق الشاب الذي أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل، شمال القاهرة، إثر رفضها الارتباط به، إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي في إعدامه، حسب ما أكد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول: "قضت محكمة جنايات المنصورة (دلتا) بإحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه".

ولم تحتاج المحكمة إلى أكثر من يومين لإصدار حكمها، إذ بدأت أولى جلسات المحاكمة الأحد.

الشابة المغدورة نيرة

والأسبوع الماضي، أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي الجاني على محكمة الجنايات لاتهامه بـ"قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها".

وكان الشاب قد "أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

القاتل خلف القضبان (Getty Images)

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.

(Getty Images)

وفي السياق نفسه، أمرت النيابة العامة مساء الإثنين بـ"ضبط وإحضار" عضو واحدة من الجهات القضائية في مصر إثر تورطه في قتل زوجته الاعلامية المصرية شيماء جمال ودفن جثمانها.

وقال بيان النيابة التي نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" إنه "مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما".

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