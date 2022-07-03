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مصر: مصرع امرأة ثانية هاجمتها سمكة قرش جنوب الغردقة

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 17:48

مصر: مصرع امرأة ثانية هاجمتها سمكة قرش جنوب الغردقة
(توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان، اليوم الأحد، أن امرأتين لقيتا مصرعهما جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهما السباحة.

وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" بـ"تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش، أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة".

وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث "يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين".

ولم يوضح البيان جنسيتي الضحيتين، إلا أن قرار محافظ البحر الأحمر جنوب شرق البلاد بإغلاق بعض شواطئ المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية بها لمدة ثلاثة أيام، أشار إلى "رصد ظهور سمكة قرش من النوع ماكو في محيط منطقة سهل حشيش... وإصابة سائحة نمساوية ببتر في الذراع الأيسر بادعاء الإصابة من سمكة القرش".

ومنذ الجمعة الماضي، يتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشكل واسع، مقطع فيديو قصيرا باعتباره شريط الحادث يظهر فيه شخص في المياه يستغيث، ومحاط ببقعة من الدماء. لكن لم يتم التحقق بشكل مستقل من حقيقة الفيديو، الذي لم يظهر هجوم القرش.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وفي عام 2018، عثر على بقايا جثة سائح تشيكي على أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر بعدما أكد مسؤول أنه قرر السباحة في منطقة توجد فيها أسماك القرش.

وفي 2015 قُتل سائح ألماني خمسيني بعدما هاجمته سمكة قرش، حينما كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرق البلاد.

وفي آواخر عام 2010 قُتلت سائحة ألمانية سبعينية وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة في ثلاث هجمات لأسماك القرش في مدينة شرم الشيخ السياحية.

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