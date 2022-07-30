مصر: الإفراج عن 7 معتقلين بينهم صحافي وباحث

عرب ٤٨ / أ ب

أطلقت السلطات المصرية اليوم، السبت، سراح 7 معتقلين بينهم صحافي وباحث يقضون أحكاما بالسجن في تهم تتعلق بالإرهاب.

ويأتي ذلك في أحدث خطوات الحكومة المصرية للتواصل مع المعارضة وسط أزمة اقتصادية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، علمًا أن مصر التي تعتبر أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، تستورد معظم احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وجاء إطلاق سراح الصحافي هشام فؤاد والباحث الأنثروبولوجي أحمد سمير سنطاوي بعد يوم من صدور عفو رئاسي عنهما وخمسة آخرين، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأطلق سراحهما من مجمع سجون طره بالقاهرة، وأظهرتهما صور جرى تداولها على الإنترنت وهما يعانقان أفراد أسرتيهما وأصدقائهما خارج السجن.

وألقي القبض على فؤاد مع العديد من النشطاء العلمانيين في حزيران/يونيو 2019، بعد وقت قصير من لقاء المجموعة مع أحزاب سياسية ونواب المعارضة لمناقشة خوض الانتخابات البرلمانية عام 2020.

وكان من بين المعتقلين حسام مؤنس وزياد العليمي، الناشطين البارزين في ثورة 2011.

وجرت إدانتهم العام الماضي بالتآمر لارتكاب جرائم مع جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية.

وحكم على فؤاد ومؤنس بالسجن أربع سنوات لكل منهما، بينما حكم على العليمي بالسجن خمس سنوات.

وأطلق سراح مؤنس في عفو رئاسي في نيسان/أبريل الماضي.