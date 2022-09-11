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مقتل المذيعة المصريّة شيماء جمال:الإعدام شنقا لزوجها القاضي

تاريخ النشر: 11/09/2022 - 17:44

مقتل المذيعة المصريّة شيماء جمال:الإعدام شنقا لزوجها القاضي
المذيعة المصرية المغدورة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام على قاض أُدين بقتل زوجته التي كانت مذيعة تلفزيونية، وكذلك على شريكه في ارتكاب الجريمة، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

ونقل موقع بوابة "الأهرام" الحكومي أن "محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج والمقاول حسين الغرابلي، في اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدا مع سبق الإصرار".

ومنتصف الشهر الماضي، أحالت المحكمة الجانيين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهم.

وتبين من التحقيقات، بحسب بوابة "الأهرام"، أن المتهمين "عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".

ويأتي قرار المحكمة في وقت تنتشر الجرائم ضد النساء في مصر، حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية، ثلاث جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.

وكان قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها بمدينة المنصورة في حزيران/ يونيو أبرز هذه الجرائم، وقد أثارت غضبا واسعا في البلاد.

وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني "ما يحقق الردع العام المبتغى".

وسجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة "إدراك" للتنمية والمساواة المصرية، خلال العام الماضي، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020.

ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت "296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار".

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