ازدياد مرور السفن في قناة السويس 15%

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم الخميس، أن زيادة طرأت على عدد مرور السفن عبر القناة بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع عام 2021.

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي لربيع، في وقت تشهد مصر حالة من الجدل المتصاعد بفعل موافقة مبدية على مشروع قانون، يقضي بإنشاء "صندوق قناة السويس" يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أصول للقناة.

وقال ربيع: "ارتفع مرور السفن خلال العام الجاري بنسبة 15 بالمئة إلى 23 ألف سفينة خلال 2022... كما شهدت القناة زيادة دولارية بنسبة 25 بالمئة في الإيرادات.. عائدات عام 2022 تقترب من 8 مليارات دولار أميركي".

وأضاف: "لا يمكن بعد كل ما نقدمه وكرجال وطنيين عسكريين، نفرط في القناة أو أصل من أصولها.. الدستور يحميها والشعب أيضا".

ووافق مجلس النواب، مبدئيا، الإثنين الماضي، على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس، يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما أثار رفضا.

وخلال العام المالي 2021 / 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21 بالمئة عن العام المالي السابق له.