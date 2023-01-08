مصر: 6 قتلى إثر انهيار عقار في أسيوط

لقي 6 أشخاص مصارعهم، وأُصيب آخرون، الأحد، إثر انهيار عقار بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، بحسب بيان صدر عن المحافظة.

ونقل البيان عن محافظ أسيوط، عصام سعد، قوله إن الانهيار الذي طال عقارا مكونا من 5 طوابق غربي عاصمة المحافظة "أسفر عن إصابة شخصين ووفاة 6 آخرين تم انتشالهم من أسفل الأنقاض".

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لمعاينة العقار المنهار وجميع عقارات الِمنطقة، وكشِف أسباب الحادث، بحسب المصدر ذاته.

ومن أبرز المشاهد التي لاقت اهتماما بالإعلام المحلي، لحظة استخراجِ جثة سيدة مسنة وهي تحتضن مصحفًا، وسماع نباح كلب تحت الأنقاض قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه وإخراجه مصابا بكسر في قدميه.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المحافظ في بيان، تلقي إخطار بانهيار المنزل صباح الأحد، وانتشال 4 جثث وإنقاذ فتاة مصابة، ووجود مفقودين أسفل الأنقاض، دون تحديد عددهم.

وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف ووحدات الإنقاذ السريع إلى موقع العقار المنهار.

وعادة ما ترتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار.