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مصر: السجن المؤبّد لـ38 شخصا على خلفيّة احتجاجات 2019

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 23:10

مصر: السجن المؤبّد لـ38 شخصا على خلفيّة احتجاجات 2019
من الاحتجاجات بمصر (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرت محكمة مصرية، الأحد، أحكاما بالسجن المؤبد على 38 شخصا، من بينهم رجل أعمال يعيش في الخارج ساعدت منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي في إثارة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وباتت الاحتجاجات العامة نادرة في مصر، بعد أن أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة. لكن سلسلة مقاطع مصورة لرجل الأعمال محمد علي، الذي يعيش في إسبانيا، أدت لمظاهرات في الشوارع في أيلول/ سبتمبر عام 2019 بسبب مزاعم فساد وقضايا أخرى.

من الاحتجاجات بمصر (Getty Images)

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد، ثلاثة وعشرون شخصا حُكم عليهم غيابيا، من بينهم محمد علي، بحسب محكمة جنايات أمن الدولة التي تتعامل مع قضايا تتعلق بالإرهاب.

كما حكمت المحكمة على 44 آخرين، بينهم أطفال، بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاما بنفس التهم.

وتمت تبرئة 21 متهما، بحسب محامي الدفاع، أسامة بدوي.

محمد علي(Getty Images)

وأدين المحكومون بجملة من التهم تتضمن التحريض على العنف ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة.

ونشأت القضية من احتجاجات عام 2019 في مدينة السويس الساحلية.

واعتقلت السلطات مئات الأشخاص في ذلك الوقت بالقاهرة ومختلف أنحاء البلاد.

وأفرجت عن كثيرين، لكن آخرين أحيلوا إلى المحاكمة.

وانتقدت منظمات حقوقية مثل هذه الأحكام الجماعية في مصر مرارا، ودعت السلطات إلى ضمان محاكمات عادلة.

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