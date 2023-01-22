مصر: المحامون ينهون إضرابهم عن العمل بعد إطلاق سراح زملاء لهم

قرر أعضاء نقابة المحامين المصرية إنهاء إضرابهم عن العمل أمام محاكم الجنايات في مصر، بعد إخلاء سبيل ستة من زملائهم، صدرت بحقهم الأسبوع الماضي أحكاما بالحبس لمدة عامين، بمحافظة مرسى مطروح الساحلية في شمال غرب البلاد.

وأفاد بيان النقابة، اليوم الأحد، بأنه "تقرر إلغاء تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات والتحقيقات أمام النيابة العامة، في كافة أنحاء الجمهورية".

والأحد، قررت محكمة استئناف إخلاء سبيل المحامين الستة، وحدّدت موعدًا للنطق بالحكم خلال جلسة في الخامس من شباط/ فبراير المقبل.

وكانت النقابة قد قررت الخميس الماضي، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء البلاد "لأجل غير مسمى"، اعتراضا على الحكم الصادر بحق ستة محامين، إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين ثلاثة موظفين بديوان محكمة في المحافظة الساحلية.

والشهر الماضي، تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، في خطوة نادرة في بلد يحظر التظاهرات، احتجاجا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد.