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بلينكن والسيسي يبحثان الشراكة الثنائية وملفات إقليمية

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 12:21

بلينكن والسيسي يبحثان الشراكة الثنائية وملفات إقليمية
السيسي وبلينكن (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "دور القاهرة المهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي".

جاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن عبر "تويتر"، عقب لقائه مع السيسي بالقاهرة، أولى محطات جولته بالشرق الأوسط التي تشمل إسرائيل وفلسطين أيضا.

وقال بلينكن "عقدت لقاءً مهما مع الرئيس السيسي، وبحثنا الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضاف "كما ناقشنا دور مصر المهم في الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي وأهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق الإثنين، أفاد متحدث الرئاسة المصرية بسام راضي، في تصريح صحفي مقتضب، بأن السيسي استقبل بلينكن بقصر الاتحادية شرقي القاهرة، دون تفاصيل أكثر.

وعقب انتهاء اللقاء التقى بلينكن نظيره المصري سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية وسط القاهرة.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، ببدء مباحثات ثنائية بين الجانبين تتضمن بحث سبل التعاون الثنائي، وملفات إقليمية.

ووصل بلينكن إلى القاهرة، الأحد، في جولة تقوده مساء الإثنين والثلاثاء إلى تل أبيب ورام الله، للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأفادت الخارجية الأميركية الخميس، بأن بلينكن "سيشدد في اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على تخفيف التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في القدس"، فضلا عن مناقشة "التهديدات الإيرانية مع تل أبيب".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة، مع مقتل 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في القدس الجمعة، ردا على استشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مخيم جنين.

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