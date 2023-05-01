السلطات المصرية تفرج عن صحافي الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز

أفرجت السلطات المصرية عن الصحافي في قناة "الجزيرة مباشر" هشام عبد العزيز، بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

أفرجت السلطات المصرية أفرجت الصحافي المصري هشام عبد العزيز، الذي كان يعمل لدى "الجزيرة مباشر"، بعد أن قضى قرابة أربعة أعوام رهن الحبس الاحتياطي.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت سميرة الطاهر، زوجة عبد العزيز، عبر حسابها على تويتر. وأكد نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، أن عبد العزيز في منزله منذ مساء أمس، الأحد.

وفي تغريدة على تويتر في الساعات الأولى لليوم الإثنين، قالت زوجته "هشام على الأسفلت"، وهو تعبير شائع في مصر يشير إلى الإفراج عن سجناء أو محتجزين.

هشام علي الأسفلت



اللهم لك الحمد pic.twitter.com/xtsDGsf2ro — samira eltaher (@samira_eltaher) April 30, 2023

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أفرجت السلطات المصرية أيضا عن صحافي الجزيرة، أحمد النجدي، مع أول زيارة يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وما زالت السلطات المصرية تعتقل اثنين آخرين من صحافيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وقد اعتُقل هؤلاء الصحافيون لدى ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم، وطالبت شبكة الجزيرة في بيانات عدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنهم.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عبد العزيز في حزيران/ يونيو 2019 وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، ثم قررت النيابة الإفراج عنه لاحقا إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وبحسب الجزيرة، اعتقلت السلطات المصرية الشيخ في مطار القاهرة في آب/ أغسطس عام 2021 واتُهم في الأصل بـ"نشر أخبار كاذبة". في حين اعتقل إبراهيم في شباط/ فبراير عام 2020.

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دائما ما ينفي ذلك.

وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.