قرار بالإفراج عن المعارض المصري البارز أحمد دومة بعفو رئاسي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عفوا رئاسيا بحق المعارض الشاب البارز أحمد دومة الذي حكم عليه بالسجن في 2019 لمدة 15 عاما لإدانته بـ"التجمهر والتعدي على مبان حكومية" وهو مسجون منذ العام 2013.

وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية، طارق العوضي، في حسابه على موقع فيسبوك السبت "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

كما نشر المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، مقطعا مصورا قصيرا في حسابه، السبت، من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة) وقال "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".

وجاء ذلك في قرار جمهوري، الذي نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية بعد شهر من عفو عن ناشطين بارزين اثنين، ضمن سلسلة عفو وإخلاءات سبيل بمصر منذ نحو عام وتحديدا منذ إطلاق "الحوار الوطني" بالبلاد.

وأفادت الوكالة، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

ولم يقدم المصدر المصري الرسمي تفاصيل أكثر بشأن باقي الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي، الذي يعد حقا لرئيس البلاد طالما الحكم نهائيا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت في عام 2019 بالسجن 15 عاما على دومة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" التي تعود إلى 2011 بفترة ثورة يناير.

وأيدت محكمة النقض أعلى محكمة طعون بمصر الحكم ضد دومة، في 2020، ليصبح نهائيا.

وقبل شهر وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، أصدر السيسي، عفوا عن الباحث باتريك زكي، والحقوقي محمد الباقر اللذين صدر بحقهما حكمان نهائيان.

وفي نيسان/ أبريل 2022 دعا الرئيس المصري إلى أول حوار وطني من نوعه منذ استيلائه على الرئاسة المصرية عام 2014، بجانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وساهمت اللجنة بقرارات رئاسية وقضائية في الإفراج عن "قرابة 1400 شخص"، بينهم سياسيون ونشطاء بارزون، وفق أرقام رسمية سابقة.