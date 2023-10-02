مصر: السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

كان السيسي قد أجرى تعديلات دستورية قبل 4 سنوات، والتي تسمح له بالبقاء في الحكم والترشح حتى العام 2030.

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لها في كانون الأول/ ديسمبر القادم.

يأتي ذلك فيما دعا السيسي المصريين إلى "المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة"، معتبرا تقبله "نتيجة اختيار المواطنين".

وجاء في كلمة له أن "الانتخابات إرادة الناس وليس الحاكم (..) أيا ما كانت النتيجة".

وكان السيسي قد أجرى تعديلات دستورية قبل 4 سنوات، والتي تسمح له بالبقاء في الحكم والترشح حتى العام 2030.

مما يذكر أنه في عامي 2014 و2018، كان السيسي قد فاز بنسبة 96% ثم 97% من الأصوات في مواجهة معارضة ضعيفة بفعل القمع أو الشكلية كما في 2018 عندما أعلن المنافس الرئيسي آنذاك تأييده له.

وخلافا للمرتين السابقتين، أعلنت عدة شخصيات هذا العام عزمها الترشح للانتخابات من بينها 4 رؤساء أحزاب. فيما يقول مقربون من ثلاثة منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان وهو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.

وتأتي الانتخابات الرئاسية في وقت تعاني فيه مصر من تضخم قياسي ونقص مزمن في العملة الأجنبية.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري، لمدة 3 أيام.

وتبلغ مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات، وسبق أن تولى السيسي الفترة الرئاسية الأولى لمدة 4 سنوات من 2014 إلى 2018 بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، والفترة الثانية من 2018 لمدة 6 سنوات بعد تعديل دستوري شمل المدة لتنتهي مطلع العام المقبل.