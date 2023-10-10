الاحتلال يطالب سكان غزة بالفرار لمصر والقاهرة تحذر من نزوح كهذا

أتت التحذيرات المصرية، في وقت نصح الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين الفارين من ضرباته الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي عن قطاع غزة.

وأتت التحذيرات المصرية، في وقت نصح الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين الفارين من ضرباته الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحافي "أعلم أن معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا، وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

وقالت مصادر أمنية مصرية إن العمليات في رفح تعطلت بسبب ما وصفوه بضربة على جانب المعبر في غزة.

إلى ذلك، قالت مصادر مصرية في تصريح أذاعته "القاهرة الإخبارية" إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الاطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأكدت المصادر ان رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح وأنها كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

وحملت المصادر سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدةً على ضرورة الاستجابة لصوت العقل وايقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.