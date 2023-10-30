السيسي لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين

شدد السيسي على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المصرية مع الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى أراضيها، وذلك خلال اتصال تلقاه من نظيره الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، وفق بيان للرئاسة المصرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وقال بيان الرئاسة المصرية إن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.

وشدد السيسي على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المصرية مع الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة.

ومنذ بداية الأحداث في غزة تكرر السلطات المصرية رفض مخطط تهجير سكان غزة للأراضي المصرية وتحديدا سيناء المتاخمة للقطاع، بالتزامن مع دعوات إسرائيلية رسمية إليهم بالنزوح.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ، إن ما يقرب من 600 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، ويقيمون في 150 منشأة تابعة لها.

ويشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ24 على التوالي حربا على غزة استشهد فيها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بالمقابل، قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.