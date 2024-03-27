السيسي يبحث مع وفد من مجلس النواب الأميركي الأوضاع في قطاع غزة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الوفد ذاته "الذي تأتي زيارته لمصر ضمن جولة إقليمية بالمنطقة"، وتناول أمور عدة بينها "تطورات الأزمة في غزة"، وفق بيان للخارجية المصرية.

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء وفدا من مجلس النواب الأميركي بالقاهرة، وبحث معه الأوضاع في قطاع غزة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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جاء ذلك وفق بيان للرئاسة المصرية عقب لقاء السيسي الوفد الذي يرأسه النائب الجمهوري أوجست فلوجر، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونغرس.

وتناول اللقاء "الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة (الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة)، والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين".

واستعرض الرئيس المصري خلال اللقاء "الجهود المكثفة لمصر للوقف الفوري لإطلاق النار (بقطاع غزة) ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة".

وأكد "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية".

وتواصل إسرائيل الحرب التي بدأتها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الوفد ذاته "الذي تأتي زيارته لمصر ضمن جولة إقليمية بالمنطقة"، وتناول أمور عدة بينها "تطورات الأزمة في غزة"، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد شكري "أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبى احتياجات الفلسطينيين نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع".

وأعرب عن "التطلع لاستئناف الجانب الأميركي مساهمته المالية لوكالة الأونروا لما لذلك من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان".

وشدد على "رفض مصر لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيُمثله ذلك من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1.4مليون نازح"، وفق البيان ذاته.