مصر: مقتل سائح وإصابة آخر بهجوم قرش بمرسى علم في البحر الأحمر

قال بيان للوزارة "تعرض اثنان من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر".

تسبّب هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر في مصر، بمقتل سائح وإصابة آخر، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة المصرية الأحد.

وقال بيان للوزارة "تعرض اثنان من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر".

ولم تعلن الحكومة المصرية جنسية الضحية.

وقررت السلطات إغلاق المنطقة ومنع السباحة ليومين، بعد الحادث الذي وقع بحسب الوزارة "بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة".

وأعلنت وزارة البيئة المصرية، أن "وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أصدرت قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مدينة مرسى علم".

ومرسى علم هي مدينة سياحية مصرية تتبع محافظة البحر الأحمر.

وقررت الوزيرة المصرية "تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر و الجهات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث"، حسب البيان نفسه.

وشددت على أنه "سيتم إغلاق المنطقة، ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غد، الإثنين".

وأضافت أن "هناك تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة بمنطقة السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة".

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وفي حزيران/ يونيو 2023، لقي شاب روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية.

والشهر الماضي، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم عندما ضربت موجة عاتية قارب غوص كان يقل أكثر من 30 سائحا من جنسيات مختلفة قبالة مرسى علم، وتسببت بانقلابه.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، أعلنت وزارة البيئة المصرية، تعرض مواطنة لهجوم سمكة قرش في أحد شواطئ مدينة دهب جنوبي سيناء، ما أسفر عن إصابتها بجروح.

وفي الشهر ذاته، وبعد الحادثة شهدت محافظة البحر الأحمر بدء دراسة سلوك أسماك القرش وذلك تمهيدا لتركيب أجهزة رصد بها.