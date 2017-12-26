وقفة في بيروت تضامنا مع الأطفال بسجون الاحتلال

نظم العشرات من اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة بيروت، تضامنا مع جميع الأطفال المعتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلية، والطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي لقبوها بـ"طفلة الغضب الفلسطيني"، والطفل فوزي الجنيدي.

وفجر الثلاثاء الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال عهد (16 عاما) من منزلها في بلدة النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة، بزعم صفعها جنديا إسرائيليا اقتحم منزل والديها.

فيما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الطفل الجنيدي في السابع من الشهر الجاري، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجًا على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واحتشد العشرات من اللبنانيين اليوم، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقفة تضامنية بعنوان: "تحية للطفلة المناضلة عهد التميمي، وكل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية".

وقال الأمين العام لمركز "الخيام" لتأهيل ضحايا التعذيب (مستقل) في لبنان، محمد صفا، إن حالات الاعتقال بلغت منذ بدء الانتفاضة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 350 حالة، بينهم 48 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما ومعظمهم من القدس".

واعتبر صفا، في كلمته بالوقفة، أن اعتقال الأطفال وتعذيبهم ومحاكتهم، وفرض الإقامة الجبرية عليهم، وحرمانهم من حنان عائلاتهم وتعليمهم، "لا يعد فقط انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل، بل بات يرقى إلى جريمة حرب ضد الإنسانية وضد الطفولة".

ورأى أن إسرائيل "تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه وكهوله، وتزج بـ7 آلاف أسير في سجونها".

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن "ترفع صوتها أكثر وأعلى، تنديدا باعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم ومحاكمتهم، وإدانة كل الممارسات اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنه يتعين على الصليب الأحمر مطالبة إسرائيل بـ"الافراج الفوري عن كافة الأطفال المعتقلين"، مشيرا إلى أن "عهد التميمي هي عهد فلسطين ورمزها وقدسها".

وبرزت عهد منذ نعومة أطفالها حين ظهرت في تسجيل فيديو، في 2012، وهي تسأل، بكل جرأة، جنديا إسرائيليا مدججا بالسلاح، عن أخيها المعتقل حينها.

فيما ظهر الطفل الجنيدي عندما تعرض للاعتقال في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في عملية رافقها الاعتداء والضرب على الفتى الفلسطيني، شارك فيها 23 جنديًا محتلًا، خلال تظاهرة رافضة لإعلان ترامب، ونصرة للقدس المحتلة.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا، حيث لاقت الصورة صدى كبيرًا على المستويين المحلي والدولي.