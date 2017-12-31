  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

بعد الأفراج عنه.. الأمير متعب يظهر برفقة ابن سلمان

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 10:40

بعد الأفراج عنه.. الأمير متعب يظهر برفقة ابن سلمان
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

بث التلفزيون السعودي لقطات لوزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما أظهرت صور تناقلها مغردون على موقع تويتر الأميرين في حديث جانبي.

وهذا أول ظهور علني للأمير متعب منذ إعفائه من منصبه وتوقيفه ثلاثة أسابيع قبل الإفراج عنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك ضمن ما تصفها السلطات السعودية بحملة مكافحة الفساد.

وجاء اللقاء خلال رعاية ابن سلمان حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في منطقة الجنادرية بالعاصمة الرياض.

كما بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا جمعت الأميرين، ونشرت في خبرها أن الأمير متعب كان من بين مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا يوم 4 تشرين الثاني الماضي بإعفاء الأمير متعب من منصبه.

وعقب إعفائه تم اعتقاله في اليوم نفسه مع أمراء آخرين ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين بموجب أمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها في اليوم ذاته.

وتم إطلاق سراح الأمير متعب يوم 28 من الشهر الماضي، دون الإعلان رسميا عن أي تفاصيل أخرى.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#ابن سلمان
#الأمير متعب
#أعتقال
#الأمراء
#وزراء

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تركيا: اعتقال 5 عناصر من "داعش" كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات
تركيا: اعتقال 5 عناصر من "داعش" كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات

2017-12-31

أفغانستان: 15 قتيلًا بهجوم انتحاري في جنازة
أفغانستان: 15 قتيلًا بهجوم انتحاري في جنازة

2017-12-31

معلومات أسترالية ساهمت بفتح تحقيق التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية
معلومات أسترالية ساهمت بفتح تحقيق التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية

2017-12-31

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا ومنخفض جوي مساء الأحد

حالة الطقس: غائم جزئيا ومنخفض جوي مساء الأحد

2017-12-30
حماس: تصريح فريدمان لوحده كاف لقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية

حماس: تصريح فريدمان لوحده كاف لقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية

2017-12-30
السجن 3 سنوات للرئيس المصري السابق مرسي لإهانة القضاء

السجن 3 سنوات للرئيس المصري السابق مرسي لإهانة القضاء

2017-12-30
ليبرمان: القذائف التي أطلقت من غزة صناعة إيرانية

ليبرمان: القذائف التي أطلقت من غزة صناعة إيرانية

2017-12-30
جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد

جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد

2017-12-30