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السعودية تمنع أقارب الداعية سلمان العودة من السفر

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 19:28

السعودية تمنع أقارب الداعية سلمان العودة من السفر
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه، إنّ السلطات السعودية تفرض حظرًا على سفر 17 من أقرباء الداعية سلمان العودة، المحتجز منذ نحو أربعة أشهر في السعودية.

ونقل البيان عن أحد أفراد العائلة، أنّه تم اكتشاف الحظر، بعد محاولته مغادرة البلاد، وأكّد على أنّ "ضابط الجوازات أبلغ أحد أفراد أسرته أن القصر الملكي بنفسه فرض هذا الحظر لأسباب غير محدّدة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، إنّه "ليس هناك أي مبرر لمعاقبة أقارب المحتجزين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات".

وكانت السلطات السعودية، قد اعتقلت العودة في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

وطالت حملة الاعتقالات التي شنتها السعودية، المئات من النخب السياسية والفكرية والدينية داخل المملكة، بالإضافة إلى الشعراء والمحللين الاقتصاديين والكتاب في الصحف المحلية.

ولا يزال مصير كثير من المعتقلين في السعودية مجهولًا، حيث لم يتم توجيه أية تهم رسمية لهم، أو عرضهم على النيابة أو القضاء.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سلمان العودة
#السعودية
#بن سلمان

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