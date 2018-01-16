ريتز كارلتون الرياض يستقبل النزلاء مجددًا بعد "سجن الأمراء"

قالت السلطات السعودية إن فندق "ريتز كارلتون" الرياض الفاخر، سيعود لاستقبال النزلاء كما في السابق، بعد أن أغلق لنحو ثلاثة أشهر وتم تحويله إلى "سجن الأمراء"، واعتقل فيه أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال بأمر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وبحسب ما ورد عن السلطات السعودية، سيبدأ الفندق ذو النجوم الخمسة والقريب من مقر الحكم بالرياض باستقبال النزلاء كما في السابق مع بداية شهر شباط/ فبراير المقبل، في حين لم يعرف بعد مصير من تبقى مسجونًا فيه.

وأكد متحدث باسم فندق ريتز كارلتون أن الفندق سيقبل الحجوزات اعتبارا من منتصف شباط/ فبراير ولكن مع القبول بإمكانية إلغاء الحجز في مهلة قصيرة.

وأطلق سراح عدد من الأمراء ورجال الأعمال الذين احتجزوا في الريتز كارلتون بعد دفع غرامات ضخمة تحت ذريعة "تسويات مع الحكومة"، وبقي عدد آخر رفضوا الاعتراف بتهم الفساد التي يوجهها إليه بن سلمان، وأبرزهم الأمير الوليد بن طلال.

وكان أبرز من أطلق سراحهم وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان ينظر إليه على أنه منافس على العرش. وقد أطلق سراح الأمير متعب الذي احتجز لأكثر من ثلاثة أسابيع، بعد أن وافق على دفع أكثر من مليار دولار أميركي.

وقال النائب العام للمملكة العربية السعودية إن 100 مليار دولار "أسيء استخدامها من خلال الفساد المنتظم والاختلاس على مدى عدة عقود".