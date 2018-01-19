تسجيل صوتي للشيخ عبدالله آل ثاني يكشف فيه ظروف احتجازه بالإمارات

نشرت قناة الجزيرة تسجيلًا صوتيًا منسوبا للشيخ عبد الله آل الثاني، والذي سجّل يوم 15 كانون الثاني/ يناير، كشف فيه عن محاولته للانتحار، أثناء احتجازه في الإمارات.

وأشار آل ثاني، إلى ضغوط كبيرة تعرض لها من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وقال آل ثاني في التسجيل، "الأزمة الخليجية قائمة على مصالح ورغبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للحصول على ثروة قطر".

وحذر آل ثاني، "من محاولات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تخريب قطر عبر دفع الأموال".

ووصل الشيخ عبد الله، الثلاثاء الماضي، إلى الكويت في ظروف صحية سيئة، حيث نقل فور وصوله إلى المستشفى العسكري، وسط تكهنات بأنه لم يلق معاملة حسنة في أبوظبي.

وقال موقع "العربي الجديد"، نقلًا عن مصدر كويتي رفيع المستوى، إنّ الشيخ عبدالله اختار التوجه إلى الكويت، مؤكداً أن بلاده لم تعرض أي وساطة أو تتدخل في الموضوع أبداً، وأنها "وافقت بعد التشاور مع الحكومة القطرية بشأن استضافته".

وتداول نشطاء على موقع "تويتر"، تسجيلا مصورا للشيخ عبد الله آل ثاني أفاد فيه بأنه محتجز في أبو ظبي.

وقال آل ثاني في التسجيل "أنا موجود الآن في أبو ظبي، كنت ضيف عند الشيخ محمد (يقصد ولي عهد أبو ظبي)، وأنا الآن في وضع حجر، قالوا ما تطلع".

وانقطعت أخبار الشيخ عبدالله منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ولم يظهر في أية مناسبة، لحين تم الإعلان أنه محتجز في أبوظبي.