  2. ميديا
  3. ميديا

تسجيل صوتي للشيخ عبدالله آل ثاني يكشف فيه ظروف احتجازه بالإمارات

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 20:54

تسجيل صوتي للشيخ عبدالله آل ثاني يكشف فيه ظروف احتجازه بالإمارات
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

نشرت قناة الجزيرة تسجيلًا صوتيًا منسوبا للشيخ عبد الله آل الثاني، والذي سجّل يوم 15 كانون الثاني/ يناير، كشف فيه عن محاولته للانتحار، أثناء احتجازه في الإمارات.

وأشار آل ثاني، إلى ضغوط كبيرة تعرض لها من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وقال آل ثاني في التسجيل، "الأزمة الخليجية قائمة على مصالح ورغبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للحصول على ثروة قطر".

وحذر آل ثاني، "من محاولات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تخريب قطر عبر دفع الأموال".

ووصل الشيخ عبد الله، الثلاثاء الماضي، إلى الكويت في ظروف صحية سيئة، حيث نقل فور وصوله إلى المستشفى العسكري، وسط تكهنات بأنه لم يلق معاملة حسنة في أبوظبي.

وقال موقع "العربي الجديد"، نقلًا عن مصدر كويتي رفيع المستوى، إنّ الشيخ عبدالله اختار التوجه إلى الكويت، مؤكداً أن بلاده لم تعرض أي وساطة أو تتدخل في الموضوع أبداً، وأنها "وافقت بعد التشاور مع الحكومة القطرية بشأن استضافته".

وتداول نشطاء على موقع "تويتر"، تسجيلا مصورا للشيخ عبد الله آل ثاني أفاد فيه بأنه محتجز في أبو ظبي.

وقال آل ثاني في التسجيل "أنا موجود الآن في أبو ظبي، كنت ضيف عند الشيخ محمد (يقصد ولي عهد أبو ظبي)، وأنا الآن في وضع حجر، قالوا ما تطلع".

وانقطعت أخبار الشيخ عبدالله منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ولم يظهر في أية مناسبة، لحين تم الإعلان أنه محتجز في أبوظبي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ال ثاني
#بن سلمان
#بن زايد
#الإمارات
#قطر

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام الأمن العام اللبناني بالتجسس على هواتف مواطنين
اتهام الأمن العام اللبناني بالتجسس على هواتف مواطنين

2018-01-18

أسانج: امنحوا "جائزة الأنباء الكاذبة" لـ "إن بي سي"
أسانج: امنحوا "جائزة الأنباء الكاذبة" لـ "إن بي سي"

2018-01-18

منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2018 يشهد مشاركة واسعة
منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2018 يشهد مشاركة واسعة

2018-01-17

الأكثر قراءة

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

2018-01-19
حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

2018-01-19
نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى

نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى

2018-01-19
ليبرمان: حماس تنشط في جنوب لبنان أيضًا

ليبرمان: حماس تنشط في جنوب لبنان أيضًا

2018-01-19
ظلم وقهر بالنقب: إسرائيل تهدم منازل العرب وتفرض عليهم الغرامات

ظلم وقهر بالنقب: إسرائيل تهدم منازل العرب وتفرض عليهم الغرامات

2018-01-19