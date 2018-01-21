الأمم المتحدة توجه نداء لتقديم مساعدات لأكثر من 13 مليون يمني

وجهت الأمم المتحدة اليوم الأحد، نداء للتبرع بهدف جمع 2.96 مليار دولار في 2018، لتقديم مساعدة عاجلة إلى أكثر من 13 مليون شخص في اليمن الغارق في نزاع مسلح، والذي يواجه "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.

وقال منسق الشؤون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في اليمن، جيمي مكغولدريك، في مؤتمر صحافي في صنعاء، إن المانحين قدموا في 2017 حوالي 1.6 مليار دولار من أصل 2.34 مليار كان يحتاج إليها سكان البلد الفقير.

وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من اليمن.

وقتل في النزاع منذ التدخل السعودي أكثر من 9200 يمني، بينما أصيب أكثر من 52 ألف شخص آخر، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكان تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أشار الاسبوع الماضي الى ان نحو 22.2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة إلى المساعدة بزيادة 1.5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع التقرير، أن خطر حصول مجاعة في تزايد إذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6.8 ملايين في 2017. وتشمل هذا الأرقام أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من أصل 95 هي الأكثر تعرضا لخطر المجاعة.