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عشرات الجثث في مقبرة جماعية في العراق

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 23:21

عشرات الجثث في مقبرة جماعية في العراق
(أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب
تحرير : رامي حيدر

كشف محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، عن العثور على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون وعناصر أمن، وتشير الترجيحات إلى أن جهاديين قاموا بإعدامهم ودفنهم سويًا في المقبرة الجماعية قرب ناحية الرياض.

وأكد محافظ كركوك "العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات المغدورين من عناصر الأمن ومدنيين أعدمهم داعش خلال احتلاله للحويجة".

وقال الجبوري إن "سكانا محليين ورعاة أغنام أرشدوا عناصر القوات الأمنية إلى وجود مقبرة تضم رفات أكثر من 75 أمنيا ومدنيا أعدمهم داعش بشكل وحشي خلال سيطرته على قضاء الحويجة ونواحيها".

وأوضح أن المقبرة التي عثر عليها قرب ناحية الرياض 45 كلم غرب كركوك هي "المقبرة الـ14 التي يتم العثور عليها". وختم المحافظ أن في المقبرة بقايا "عظام بشرية وملابس وأسلاكا تم تقييد المغدورين بواسطتها قبل نحرهم أو إطلاق النار عليهم".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلن العراق "انتهاء الحرب ضد داعش"، كما لحقت الهزيمة بـ"الخلافة" في كل سورية تقريبا.

ومع تقدمها، عثرت القوات العراقية على عشرات من المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثث في أنحاء مختلفة من البلاد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العراق
#كركوك
#داعش
#حويجة
#مقبرة جماعية

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