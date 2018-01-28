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حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 22:20

حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

سيطرت فرق الدفاع المدني في مدينة مكة المكرمة غربي السعودية، اليوم الأحد، على حريق نشب في مجموعة مكاتب بجوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) عن المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 16:13، اليوم، تلقت غرفة العمليات بلاغًا بوقوع حريق في 15 بيتا جاهزا تابعة لمقاول وتستخدم كمكاتب للإداريين.

وأضاف أنه "تمت السيطرة على الحادث وإخماده ونجم عنه تعرض عدد من العاملين بالموقع لاختناقات بسيطة، وتلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، وهم بصحة جيدة".

ولم يذكر المتحدث أسباب اندلاع الحريق ولا حجم الأضرار المادية التي نتجت عنه.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الحرم المكي الشريف
#مكة المكرمة

حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة

حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة

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