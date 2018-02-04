العراق: قائمة لـ60 مطلوبًا تضم رغد صدام حسين وتستبعد البغدادي

عرب ٤٨/ أ ف ب

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى، اليوم الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة" وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئيس السابق صدام حسين.

وفي قائمة الأسماء، يظهر خصوصا اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن. ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر "داعش"، و12 من قادة تنظيم "القاعدة"، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته.

وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين "للمشاركة في الأنشطة الإرهابية" في العراق.

وتعليقا على ذلك، قال بشور إن "هذه الرواية تعود لحقبة الغزو الأميركي للعراق حين كنا داعمين للمقاومة العراقية. نعم كنا نقوم بأنشطة ضد الاحتلال الأميركي (...) وأتحدى نشر أسماء من قمت بتجنيدهم".

ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار. ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح أن القوائم تضم "أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها".

ومن الأسماء المدرجة في القائمة، "أمراء" ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة.

ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه "والي أعالي الفرات" ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش "المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب".

ومنهم أيضا حمود الجبوري وهو "أمير "ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين.

كما تضم اللائحة فواز محمد المطلق وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة "فدائيو صدام "وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم "داعش".

ومن بين أبرز قياديي تنظيم "القاعدة"، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، والتي كان يطلق عليها سابقا اسم "مثلث الموت".

أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يوسف الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في 2003.

وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة "الإرهاب". وأكد المسؤول الأمني نفسه أن "السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم".