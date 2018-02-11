هبوط 6 بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأحد

هبطت 6 بورصات عربية، في نهاية تداولات اليوم الأحد، على وقع عمليات بيع ضغطت على أداء الأسهم الكبرى، بينما صعدت أسواق قطر والأردن والبحرين.

وقال رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، أحمد يونس لـ"الأناضول": كان هناك تراجع في أداء 6 أسواق أبرزها السعودية؛ إثر هبوط الأسهم الكبرى في قطاعات مثل المصارف، مع سيطرة القلق على المعنويات خوفا من مزيد من الهبوط في الأسواق العالمية.

وأضاف يونس: "نعتقد أن تداولات الغد سيحركها أداء الأسواق العالمية؛ إذ إن استمرارها في الهبوط بنحو حاد، سيضع مزيدا من الضغوط على الأسهم العربية".

وتهاوت الأسواق الأميركية، الأسبوع الماضي، وسجل "داو جونز" خسائر بنسبة 5.2 بالمائة هي الأكبر منذ كانون الثاني/ يناير 2016، كما سجل "S&P" خسائر بنسبة 5.2 بالمائة، في حين سجل "ناسداك" خسائر أسبوعية بنسبة 5.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600"، في أوروبا بنسبة 5 بالمائة، بينما في اليابان تراجع مؤشر "نيكي" القياسي أكثر من 7.1 بالمائة خلال الأسبوع.

وتكبّدت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، الخسارة الأكبر بين الدول العربية مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.03 بالمائة إلى 7327 نقطة وسط تراجع في أداء الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.33 بالمائة إلى 4584 نقطة، مع هبوط سهم "الدار العقارية" و"بنك أبوظبي الأول"، بينما نزلت بورصة دبي بنسبة 0.15 بالمائة إلى 3320 نقطة مع استمرار تراجع سهم "إعمار العقارية".

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض بنسبة 0.25 بالمائة إلى 4994 نقطة مع تراجع أسهم القطاعين المالي والخدمي بنحو 0.44 بالمائة و0.41 بالمائة على التوالي، إضافة إلى هبوط القطاع الصناعي بنسبة 0.22 بالمائة.

وتراجعت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وهبط المؤشر السعري بنسبة 0.22 بالمائة إلى 6639 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنحو 0.35 بالمائة إلى 408 نقطة، فيما هبط مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.57 بالمائة إلى 937 نقطة.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.62 بالمئة إلى 14828 نقطة، وسط ضغوط بيع للمؤسسات المحلية قابلها عمليات شراء للمؤسسات الأجنبية.

وارتفعت في المقابل، بورصة قطر بقوة وزاد مؤشرها العام بنسبة 1.7 بالمائة إلى 9044 نقطة مع صعود مؤشرات 6 قطاعات، يقودها البنوك بنسبة جاوزت 2.2 بالمائة مع ارتفاع سهم "بنك قطر الوطني" بأكثر من 3.2 بالمائة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 1.03 بالمائة إلى 2206 نقطة مع ارتفاع أسهم قيادية مثل "البنك العربي" بنسبة 7.36 بالمائة و"بنك الإسكان" بنسبة 0.35 بالمائة و"بنك الأردن" بنسبة 0.32 بالمائة.

وصعدت بورصة البحرين هامشيا بعد تراجع 5 جلسات وزاد مؤشرها العام 0.04 بالمائة إلى 1333 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.56 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 1.7 بالمائة إلى 9044 نقطة.

الأردن: بنسبة 1.03 بالمائة إلى 2206 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.04 بالمائة إلى 1333 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.03 بالمائة إلى 7327 نقطة.

مصر: بنسبة 0.62 بالمائة إلى 14828 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.33 بالمائة إلى 4584 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 4994 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.22 بالمائة إلى 6639 نقطة.

دبي: بنسبة 0.15 بالمائة إلى 3320 نقطة.