  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

عزل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 23:11

عزل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي
من الأرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : خالد السيد

أمر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، بإعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وتعيين آخرين في أماكنهم، استمرارًا لسلسلة التغييرات التي تحدث في البلاد.

وشملت مجمل التغييرات هذه، الموافقة على " وثيقة لتطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية للتطوير"، التي أقيل بسببها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، عبد الرحمن بن صالح، وإحالته للتقاعد، وعيّن بداله، فياض بن حامد الرويلي.

وأحيل للتقاعد أيضًا، قائد قوات الدفاع الجوي، محمد بن عوض سحيم، وعيّن في مكانه، تركي بن بندر بن عبد العزيز.

السعودية: ارتفاع أسعار النفط أضرّ أسعار الجملة
وبحسب بيانات الهيئة العامة الحكومية للإحصاء السعودية الصادر، الإثنين، جاء صعود المؤشر نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 93.7 بالمائة، والسلع الاخرى بنسبة 34.5 بالمائة.
 

واشتملت الوثيقة على " النموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحكومة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني".

وشملت الأوامر تعيين خالد بن حسين البياري، مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وكذلك، تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

كما تضمنت الأوامر الملكية، ترقية اللواء الركن، فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية.
وتمت، وفق الأوامر، تعيين اللواء ركن، جار الله بن محمد العلويي، قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وتعيين اللواء ركن، مطلق بن سالم الأزيمع نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.


اقرأ/ي أيضًا | اليمن: قتلى من القوات الحكومية بقصف تحالف السعودية

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#سلمان بن عبد العزيز
#الملك السعودي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن تهدد بتحرك أحادي ضد إيران
واشنطن تهدد بتحرك أحادي ضد إيران

2018-02-27

الثلوج تكسو أوروبا و26 درجة تحت الصفر ببعض الدول
الثلوج تكسو أوروبا و26 درجة تحت الصفر ببعض الدول

2018-02-27

عشرات القتلى جراء زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة
عشرات القتلى جراء زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة

2018-02-27

الأكثر قراءة

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

2018-02-26
حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة مع تجدد تساقط الأمطار

2018-02-26
المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ

المراسلات التي أوقعت القاضية والمحقق بـ"القضية 4000"

2018-02-26
نظام الأسد يخفي مصير 100 لاجئة فلسطينية بسجونه

نظام الأسد يخفي مصير 100 لاجئة فلسطينية بسجونه

2018-02-26
مستوطنون يقتحمون الأقصى وزوجة عضو بالكونغرس تدعو لهدمه

مستوطنون يقتحمون الأقصى وزوجة عضو بالكونغرس تدعو لهدمه

2018-02-26