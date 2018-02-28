الأردن: رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة

رفعت الحكومة الأردنية، الأربعاء، رسوم استهلاك الكهرباء للشهر المقبل بمقدار فلسين اثنين (0.3 سنتا)، بعد ساعات قليلة من إعلانه خفض أسعار البنزين والسولار (الديزل) بنسب تراوحت بين 0.6 - 1.5 بالمائة.

وبموجب الزيادة، تصبح قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير آذار/ مارس 14 فلسا لكل كيلوواط (1.9 سنتا)، بدلا من 12 فلسا (1.7 سنتا) الشهر الماضي.

والزيادة المطبقة أعلاه، لا تشمل الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلوواط/ساعة شهريا من الزيادة.

وتعد هذه الزيادة الثالثة على أسعار الكهرباء في الأردن منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت الحكومة، رفعت قيمة هذا البند بمقدار 8 فلسات (1.2 سنتا) لكل كيلوواط الشهر الماضي، سبقتها زيادة بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) اعتبارا من كانون أول/ ديسمبر 2017.

والتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط.