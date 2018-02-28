للمرة الأولى بعد أزمة الاستقالة: الحريري يصل الرياض

وصل رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى السعودية، صباح اليوم الأربعاء، في أول زيارة له منذ إعلانه استقالته من الرياض، أواخر العام الماضي، وعدل عنها بعد عودته إلى لبنان.

ومن المتوقع أن يلتقي الحريري الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة الحريري بعد تلقيه دعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا خلال تواجده في بيروت.

ورجحت تقارير أن يكون الهدف من زيارة الحريري هو تعزيز العلاقات مع داعميه السعوديين، وذلك بعد التوتر الذي ساد العلاقات العام الماضي.

وكانت قد اعتبرت استقالة الحريري على أنها كانت بضغط من الرياض.