  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

للمرة الأولى بعد أزمة الاستقالة: الحريري يصل الرياض

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 11:22

للمرة الأولى بعد أزمة الاستقالة: الحريري يصل الرياض
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

وصل رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى السعودية، صباح اليوم الأربعاء، في أول زيارة له منذ إعلانه استقالته من الرياض، أواخر العام الماضي، وعدل عنها بعد عودته إلى لبنان.

ومن المتوقع أن يلتقي الحريري الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة الحريري بعد تلقيه دعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا خلال تواجده في بيروت.

ورجحت تقارير أن يكون الهدف من زيارة الحريري هو تعزيز العلاقات مع داعميه السعوديين، وذلك بعد التوتر الذي ساد العلاقات العام الماضي.

وكانت قد اعتبرت استقالة الحريري على أنها كانت بضغط من الرياض.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سعد الحريري
#سلمان بن عبد العزيز
#محمد بن سلمان

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضغوط سعودية لعقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية أميركية
ضغوط سعودية لعقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية أميركية

2018-02-28

سورية: موغيريني تطالب موسكو وطهران وأنقرة بفرض الهدنة
سورية: موغيريني تطالب موسكو وطهران وأنقرة بفرض الهدنة

2018-02-28

الأردن: رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة
الأردن: رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة

2018-02-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

2018-02-27
التميمي يعري كذب الاحتلال:

التميمي يعري كذب الاحتلال: "الاعتراف" انتزع تحت الضرب والتهديد

2018-02-27
ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

2018-02-27
من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

2018-02-27
الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

2018-02-27