تعيين وزير عراقي متهم بالفساد بمنصب رفيع بالجامعة العربية

تم تعيين وزير عراقي سابق، صفاء الدين الصافي، المتهم بالعبث في منتوجات زراعية فاسدة وإصدارها إلى السوق، في منصب، أمين عام مساعد للجامعة العربية.

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، ببيان لها، أنّ تعيين الصافي، يعتبر " نجاح دبلوماسي يضاف لسلسلة النجاحات السابقة في تبوؤ العراق للمناصب العليا في المنظمات العربية والدولية".

وكان الوزير الذي عُيّن بما يُعتبر منصب رفيع في الجامعة العربية، قد اتهم عام 2012، على يد "لجنة النزاهة" في البرلمان العراقي، بتسريب 258 ألف طن من الشاي التالف المسبب للسرطان إلى الأسواق المحلية في العاصمة بغداد، خلال عمله كوزير للتجارة.



وكانت قد صدرت بحق الصافي مذكرة اعتقال، في تاريخ 18 تموز/ يوليو 2012، بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدة وجود أدلة تثبت ذلك، وقالت مصادر إنّ لجنة النزاهة قد " أكدت للقاضي والمحكمة المختصة، أن هناك ضغوطًا مورست على القاضي المختص لإلغاء أمر القبض ".



وتسلم الوزير المتهم بالفساد منصب وزير التجارة بالوكالة في حكومة نوري المالكي بعد استقالة الوزير السابق المعتقل حاليا في بغداد عبد الفلاح السوداني عام 2009 لاتهامه بقضايا فساد.