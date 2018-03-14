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العراق: مقتل رئيس الجهاز الأمني للعبادي

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 10:59

العراق: مقتل رئيس الجهاز الأمني للعبادي
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلن مكتب رئاسة الحكومة العراقية، مساء أمس الثلاثاء، مقتل عميد في القوات الخاصة العراقية يتولى أمن تحركات رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بعد مواجهات إثر خلاف مع مقاتلين.

وأفاد مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء في شمال بغداد أن العميد في القوات الخاصة شريف إسماعيل، كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة لحيدر العبادي.

وأشار المسؤول طالبا عدم كشف هويته إلى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام" وهو تنظيم مسلح تابع للزعيم مقتدى الصدر.

وتابع المسؤول أن الموكب أكمل بعد ذلك طريقه، ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو مئة كيلومتر من بغداد "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد".

وأضاف المتحدث أن المواجهات أدت إلى "استشهاد العميد وإصابة منتسبين وتم نقلهم إلى محافظة بغداد".

من جهته أكد مكتب رئاسة الحكومة العراقية في بيان مقتل العميد إسماعيل، موضحا أن رئيس العبادي "أمر بفتح تحقيق فوري".

والبيان الذي لا يشير إلى زيارة للعبادي إلى محافظة نينوى يتحدث عن "إطلاق نار من قبل عناصر غير منضبطة"، من دون تحديد الجهة المسؤولة.

ويأتي ذلك قبل شهرين من انتخابات تشريعية يأمل العبادي أن تبقيه في رئاسة الحكومة، لا سيما بعد إعلانه الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية العام الماضي.

وكان محللون قد أشاروا سابقا إلى احتمال قيام تحالف انتخابي بين العبادي وأحزاب متحالفة مع الصدر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حيدر العبادي
#مقتدى الصدر
#شريف إسماعيل

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