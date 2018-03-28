855 ضحية مدنية لغارات التحالف في سورية والعراق

أقرّ "التحالف الدولي" ضدّ "داعش" الذي تقوده واشنطن، اليوم الأربعاء، بمقتل 14 مدنيا إضافيا في غاراته الجوية التي نفذها في سورية والعراق، ما يرفع إجمالي ضحايا الغارات إلى 855 خلال أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح "التحالف" في بيان أنه انهى في شباط 2018 دراسة 84 بلاغا عن ضحايا مدنيين محتملين، اعتبر 78 منها "لا مصداقية له". لكن باقي البلاغات الستة اعتُبرت صحيحة، وهي تغطي غارات بين 3 أيار 2017 و9 كانون الثاني 2018 أوقعت 14 قتيلا مدنيا.

وأضاف البيان أنه "حتى اليوم، وبناء على المعلومات المتوفرة، يعتبر (التحالف) أنه من المرجح أن يكون 855 مدنيا قتلوا دون قصد في غارات التحالف" منذ بداية العمليات ضد الإرهاب في آب/أغسطس 2014، لافتا إلى أنه في أواخر آذار/ مارس الحالي، لا يزال هناك 522 بلاغا قيد الدرس.