الدول العربية تجتمع الثلاثاء لبحث جرائم الاحتلال بغزة

أعلنت جامعة الدول العربية عن قرارها بعقد اجتماع طارئ، من أجل بحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية، سعيد أبوعلي، إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الثلاثاء، في دورة غير عادية برئاسة السعودية.

وأضاف أبوعلي في تصريح أن "الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم الجمعة الماضية في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض".

وأضاف أن الجامعة العربية تتابع عن كثب هذه التطورات و"آخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة" والتي راح ضحيتها 17 قتيلا وأكثر من 1500 جريح.

وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه "الجرائم الإسرائيلية"، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمسائلة إسرائيل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.