  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 08:28

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

قالت القوة الصاروخية التابعة للحوثيين إنها أطلقت صاروخاً بالستيا من طراز "بدر1" على معسكر "الجربة" السعودي في ظهران عسير، بينما قالت قناة "الإخبارية" السعودية إن الصاروخ سقط في الأراضي اليمنية.

وذكرت مصادر أن القوات السعودية شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف مناطق في صعدة شمالي اليمن.

في غضون ذلك قالت وسائل إعلام سعودية إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في الاشتباكات مع الحوثيين بالحد الجنوبي، ليرتفع عدد قتلى الجيش السعودي خلال اليومين الماضيين إلى 16 قتيلا.

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن إن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا على معسكر سعودي في أطراف جازان جنوبي المملكة، بعد يوم واحد من إعلان قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باليمن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة.

ويعد هجوم الأحد هو الثاني على جنوب السعودية. وقبل نحو تسعة أيام، أطلق الحوثيون سبعة صواريخ على العاصمة الرياض ومناطق سعودية أخرى. ودان مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي "بأشد العبارات" إطلاق الصواريخ السبعة، معتبرا أنها تهديد للأمن الإقليمي.

وعلى خلفية ذلك التطور، اتهمت السعودية إيران بإرسال صواريخ للحوثيين في اليمن. وتوعد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي طهران بالرد على إطلاق الصواريخ في الوقت والشكل المناسبين.

وردا على تلك الاتهامات، قال الجنرال يد الله جواني مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية إن اتهام السعودية لإيران بإرسال صواريخ إلى اليمن، هو مجرد ادعاءات تهدف إلى صرف الرأي العام عن الفظاعات المرتكبة هناك.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#السعودية
#اليمين
#الحوثي
#قصف
#صاروخ باليستي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد شهور من الرفض: بورما توافق على زيارة أممية
بعد شهور من الرفض: بورما توافق على زيارة أممية

2018-04-03

ترامب يهاجم الـ"أف بي آي" بسبب هيلاري كلينتون
ترامب يهاجم الـ"أف بي آي" بسبب هيلاري كلينتون

2018-04-03

الأمن الدولي يزور بورما وبنغلادش والعراق
الأمن الدولي يزور بورما وبنغلادش والعراق

2018-04-02

الأكثر قراءة

قناص إسرائيلي استهدف الفتى أبو سبلة بالرأس

قناص إسرائيلي استهدف الفتى أبو سبلة بالرأس

2018-04-02
سيرة باراك: كشف بعض أسرار كوماندوز النخبة الإسرائيلي

سيرة باراك: كشف بعض أسرار كوماندوز النخبة الإسرائيلي

2018-04-02
خطة نتنياهو لطالبي اللجوء تربك الليكود وألمانيا وإيطاليا تنفيان

خطة نتنياهو لطالبي اللجوء تربك الليكود وألمانيا وإيطاليا تنفيان

2018-04-02
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-04-02
نتنياهو يتراجع ويجمد اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة

نتنياهو يتراجع ويجمد اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة

2018-04-02