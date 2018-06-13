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رئيس الوزراء القطري في عمان لأول مرة منذ الحصار

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 17:10

رئيس الوزراء القطري في عمان لأول مرة منذ الحصار
من اجتماع اليوم (الديوان الملكي الأردني)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

لأول مرّة منذ حصار قطر، في تموز/يونيو 2017، التقى الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم، الأربعاء، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في العاصمة الأردنيّة، عمّان.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورة من الاجتماع في حسابه الرّسمي على موقع "تويتر"، دون أن يكشف عن مضمون الاجتماع أو مدّته أو أسباب انعقاده.

وخفضّت الأردن، العام الماضي، علاقاتها مع قطر، وأغلقت مكتب قناة "الجزيرة"، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فرض حصار على الدّوحة، قبل أن تتحسّن العلاقة نهاية العام الماضي، بعد إعلان الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، إذ جرى، حينها، اتصال هاتفي بين أمير قطر وبين الملك الأردني.

ولم يصدر أي إعلان عن الديوان الملكي الأردني إن كان سيتبع اللقاء عودة للعلاقات الديبلوماسيّة والسفيرين، أو إن كانت ستسمر العلاقة بشكلها الحالي.

والتقى الملك الأردني، خلال الأيام الماضية، بقادة الدول الخليجيّة المعنيّة بالأزمة، إذ التقى في مكة المكرمة بملك السعوديّة وولي عهده وأمير الكويت ورئيس الوزراء الإماراتي، فجر الأحد، بقمة عاجلة كانت مخصّصة لدعم الأردن اقتصاديًا بعد موجة احتجاجات عارمة استمرت لأكثر من أسبوع، كما التقى، أمس، في المنامة بملك البحرين في زيارة للتعزية بوفاة زوجته.

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#قطر
#الأردن
#الأزمة الخليجية

من عرب 48

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