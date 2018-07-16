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ليبيا: العثور على جثث 8 مهاجرين في شاحنة

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 16:57

ليبيا: العثور على جثث 8 مهاجرين في شاحنة
(فيسبوك)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: باسل مغربي

عثرت السلطات الليبية، اليوم الإثنين، على جثث ثمانية مهاجرين منهم ستة أطفال لاقوا حتفهم اختناقا من أبخرة بنزين أثناء تكدسهم داخل شاحنة في غرب البلاد.

وقالت مديرية الأمن، في مدينة زوارة بغرب البلاد في بيان، إن السلطات عثرت على 90 آخرين في حالة حرجة داخل الشاحنة ونقلتهم إلى أحد المستشفيات المحلية للعلاج.

وأوضح البيان أن المهاجرين كانوا من عدة بلدان عربية ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء وباكستان وبنجلادش وأنهم كانوا داخل الشاحنة المخصصة لنقل اللحوم أو الأسماك والتي عثرت عليها السلطات على مشارف زوارة القريبة من مجمع مليتة للنفط والغاز والتي تقع على بعد نحو 110 كيلومترا من العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية الأمن "نتيجة لطول الوقت تعرضوا للاختناق، فتوفي منهم ثمانية من بينهم ستة أطفال وامرأة واحدة وشاب في مقتبل العمر" مضيفة أن السلطات عثرت أيضا على عدة جالونات من البنزين داخل الشاحنة.

ونشرت صور تسع عبوات بنزين كانت داخل الشاحنة ومجموعة من سترات الإنقاذ التي كان سيجري على الأرجح استخدامها خلال عملية لعبور البحر المتوسط على متن أحد القوارب.

وعلى مدى الأيام الماضية سجلت درجات الحرارة في شمال غرب ليبيا نحو 35 درجة مئوية.

واستغل المهربون الفوضى التي انزلقت إليها ليبيا لنقل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا على مدى السنوات الأربع الماضية غير أن عدد المهاجرين انخفض منذ الصيف الماضي بسبب حملة تدعمها إيطاليا ضد شبكات التهريب

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السلطات الليبية
#مهاجرين
#بنزين
#مدينة زوارة

من عرب 48

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