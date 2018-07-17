السعودية تُعدم 7 أشخاص في يوم واحد

نفذت السلطات السعودية سبعة أحكام إعدام اليوم الثلاثاء، بحق أشخاص تتهمهم بمخالفات جنائية، أربعة منهم غير سعوديين، في وقت تنتقدها فيه مؤسسات حقوق إنسان لعدد الإعدامات الكبير الذي تُجريه.

وأعدمت السلطات السعودية خمسة أشخاص في مدينة جدّة، سعوديان وثلاثة تشاديين، بعدما أدانتهم المحكمة بضرب واختطاف وقتل حارس مستودع باكستاني الجنسية بهدف السرقة، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وأعدمت أيضا سعوديا بتهمة قتل سعودي آخر في منطقة تبوك عبر سكب مادة البنزين عليه وإشعال النار فيه إثر خلاف بينهما، ولبنانيا دين بتهمة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون.

وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي، أكثر من 70 شخصا بتهم مختلفة، بينها محاولة تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب، استنادا إلى بيانات رسمية. وتُعتبر عملية إعدام هذه أكبر عملية إعدام جماعي تحدث في يوم واحد منذ بداية 2018.

فيما لم تضح تفاصيل جرائم الذين تم إعدامهم ، وتوقيت ارتكابها وكيف تم إعدامهم، لكن المملكة عادة ما تنفذ أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص.

وتعتبر السعودي من أكثر الدول التي تطبق أحكام الإعدام. وفي 2017، أعدم أكثر من 140 شخصا في السعودية. وفي 2016 أعدمت السعودية أكثر من 150 شخصا، وهي أعلى حصيلة منذ نحو 20 عاما.

وكانت المنظمة الحقوقية العالمية هيومن رايتس ووتش، قد أدانت استخدام السعودية لأحكام الإعدام في نيسان/أبريل الماضي، وقالت إن السلطات السعودية تٌعدم أشخاصًا كُثر بتهم مخدرات غير عنيفة.