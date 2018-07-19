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ولايات أميركية تقاضي الحكومة الفيدرالية جراء سياسة الهجرة

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 23:54

ولايات أميركية تقاضي الحكومة الفيدرالية جراء سياسة الهجرة
لاجئون على الحدود الأميركية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

حررت 6 ولايات أميركية دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، بسبب القوانين الاتحادية للهجرة، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن الولايات الـ6 إلى جانب نيويورك، تطالب الحكومة الفيدرالية بالمزيد من الأموال من أجل مكافحة الجريمة، بدلا من فرض مزيد من التضييق على المهاجرين.

وتم رفع دعاوى قضائية، اليوم، في محكمة مانهاتن الفيدرالية، نيابة عن ولاية نيويورك وكذا مدينتها، بالإضافة إلى ولايات كونيتيكت ونيوجيرسي وواشنطن وماساتشوستس، وفيرجينيا.

وتسعى الولايات الـ6 إلى تغيير سياسة الهجرة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية الحالية تجاه المهاجرين.

وكشفت "أسوشيتد برس" أن دفاع الولايات كتب في الأوراق المقدمة للمحكمة أن وزارة العدل تجبر الولايات على قبول شروط غير قانونية تقلل من قدرتها على تحديد أولويات إنفاذ القانون وحماية ساكنتها، دون مزيد من التفاصيل.

وتواجه القوانين التي قدمتها الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالهجرة، معارضة شرسة في الكونغرس، ليس فقط من الديمقراطيين، بل من بعض أعضاء الحزب الجمهوري.

ويدافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن سياسة "صفر تسامح" مع الهجرة غير القانونية، ويدعو إلى طرد جميع المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة.

وشهدت الولايات المتحدة جدلًا واسعًا على خلفية قرار البيت الأبيض فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم، الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، قبل تراجع ترامب عن هذا الإجراء بقرار تنفيذي، في 20 حزيران/ يونيو الماضي.

 


#أسوشيتد برس
#نيويورك
#سياسة الهجرة
#ترامب

من عرب 48

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