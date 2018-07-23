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مقتل "إسكوبار" اللبناني مع 7 آخرين بمداهمة عسكرية

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 19:11

مقتل "إسكوبار" اللبناني مع 7 آخرين بمداهمة عسكرية
(توضيحية)
عرب ٤٨ / أ ب ووكالات
تحرير: خالد السيد

صرح الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أنه قتل ثمانية أشخاص وألقى القبض على 41 آخرين خلال مداهمته لقرية بريتال شرق لبنان بهدف اعتقال تاجر مخدرات معروف.

وأدت مداهمة الجيش اللبناني للقرية الموجودة في قضاء بعلبك، إلى وقوع اشتباكات في المنطقة مع المطلوبين، تخلله إطلاق نار، مما أسفر عن مقتل علي زيد إسماعيل، الصادر بحقه عشرات مذكرات الاعتقال بينها تجارة المخدرات والخطف والقتل، بالإضافة إلى 7 أشخاص كانوا معه.

لبنان نحو تشريع الحشيشة: "والله لنكيّف"
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا "تويتر"، بتعليقات المواطنين اللبنانيين على تصريح بري بين الساخر والمؤيد والمعارض، لكن معظمها لفتت إلى أن نبتة القنب أو كما يسمونها في لبنان "الحشيشة"، قد تُخفف من عناء الشعب.
 

وطوق الجيش اللبناني المنطقة، لمحاولة اعتقال إسماعيل الملقب بـ"إسكوبار" تيمنًا زعماء تجارة المخدرات الذين كانوا خلال القرن الماضي، بابلو إسكوبار.

واستمرت مداهمة الجيش للقرية التي تشتهر بتجارة المخدرات والتهريب مع سورية، لعدّة ساعات، حتى انتهاءها بقتل بعض المطلوبين واعتقال العشرات منهم. 

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في وقت سابق، إن مكتبه يدرس إضفاء الشرعية على الحشيش لزيادة عائدات الضرائب في البلاد. ويزرع هذا المحصول بكثافة في منطقة سهل البقاع شرق لبنان.

 


#لبنان
#تاجر المخدرات
#الجيش اللبناني
#علي زيد إسماعيل

من عرب 48

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