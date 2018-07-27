أعلى مرجع ديني في العراق يدعو للاستجابة لمطالب المتظاهرين

دعا المرجع الديني الأبرز في العراق، آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة إلى تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة"، لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية.

ودعا السيستاني في الخطبة، التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، المنتهية ولايتها إلى تلبية مطالب المحتجين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الأساسية.

وقال "يجب أن تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم".

ويتصاعد الغضب في العراق، في وقتٍ يحاول فيه السياسيون تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت يوم 12 أيّار/مايو، وشابتها مزاعم تزوير أدت إلى إعادة فرز الأصوات.

ونظم الآلاف احتجاجات هذا الشهر في مدن الجنوب، التي عانت طويلا من الإهمال، تعبيرا عن الغضب بسبب سوء الخدمات الحكومية.

وحدثت احتجاجات بسبب نفس المطالب من قبل، لكن التوتّرات هذه المرة واسعة الانتشار ولها حساسية سياسية.

وقال السيستاني إن رئيس الحكومة المقبلة ينبغي أن يتحلى بالقوة والشجاعة لمحاربة الفساد في الحكومة.

وأضاف في خطبة الجمعة "يجب عليه (رئيس الحكومة الجديد) أن يشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحُماتهم".