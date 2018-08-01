اعتقال خلية لـ"داعش" متهمة بإعدام 370 مدنيا بالعراق

اعتقلت قوات الأمن العراقي، أفراد خلية من تنظيم "داعش" الإرهابي، مكونة من 8 أشخاص متهمين بالمشاركة في إعدام 370 مدنيا بينهم عناصر أمن في مدينة الموصل، بحسب ما قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي ينظم شؤون القضاء، اليوم الأربعاء.

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، تصريحه الذي ورد في بيان، وجاء فيه أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 8 إرهابيين، وهم من عائلة واحدة تولوا قيادة أعمال التنظيم في جنوب الموصل".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهمين اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب مجزرة (الخسفة)، بإلقاء منتسبي القوات الأمنية والمدنيين في حفرة كبيرة وعميقة في منطقة حمام العليل جنوب الموصل"، مُشيرًا إلى أن "المتهمين شاركوا في إعدام 370 مدنيا ومنتسبا من القوات الأمنية واعتقال 400 شخص من أهالي الموصل".

وتابع بيرقدار: "المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم عديدة وتم تصديق اعترافاتهم قضائيا واتخاذ كافة الإجراءات بحقهم، وفقا لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتجري محاكمة المنتمين لـ"داعش"، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.

وأعلن العراق في كانون الأول الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" التي سيطر عليها في 2014، والتي قُدرت بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي.