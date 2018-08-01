  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

اعتقال خلية لـ"داعش" متهمة بإعدام 370 مدنيا بالعراق

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 22:33

اعتقال خلية لـ"داعش" متهمة بإعدام 370 مدنيا بالعراق
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الأمن العراقي، أفراد خلية من تنظيم "داعش" الإرهابي، مكونة من 8 أشخاص متهمين بالمشاركة في إعدام 370 مدنيا بينهم عناصر أمن في مدينة الموصل، بحسب ما قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي ينظم شؤون القضاء، اليوم الأربعاء.

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، تصريحه الذي ورد في بيان، وجاء فيه أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 8 إرهابيين، وهم من عائلة واحدة تولوا قيادة أعمال التنظيم في جنوب الموصل".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهمين اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب مجزرة (الخسفة)، بإلقاء منتسبي القوات الأمنية والمدنيين في حفرة كبيرة وعميقة في منطقة حمام العليل جنوب الموصل"، مُشيرًا إلى أن "المتهمين شاركوا في إعدام 370 مدنيا ومنتسبا من القوات الأمنية واعتقال 400 شخص من أهالي الموصل".

وتابع بيرقدار: "المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم عديدة وتم تصديق اعترافاتهم قضائيا واتخاذ كافة الإجراءات بحقهم، وفقا لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتجري محاكمة المنتمين لـ"داعش"، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.

وأعلن العراق في كانون الأول الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" التي سيطر عليها في 2014، والتي قُدرت بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي.

 


#العراق
#الأمن العراقي
#الموصل
#البصرة
#إعدام
#داعش

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدوحة والرياض بين تسييس الحج وتبادُل الاتّهامات
الدوحة والرياض بين تسييس الحج وتبادُل الاتّهامات

2018-08-01

بين إيران وأميركا: معركة ابتزازٍ كلاميّة لا تؤدّي للحرب
بين إيران وأميركا: معركة ابتزازٍ كلاميّة لا تؤدّي للحرب

2018-08-01

السعودية: مقتل جنديين على الحدود مع اليمن
السعودية: مقتل جنديين على الحدود مع اليمن

2018-08-01

الأكثر قراءة

السجن الفعلي 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور

السجن الفعلي 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور

2018-07-31
احتجاج الدروز: هل يعدّل نتنياهو

احتجاج الدروز: هل يعدّل نتنياهو "قانون القومية"؟

2018-07-31
المريخ يقترب من الأرض منتصف الليل

المريخ يقترب من الأرض منتصف الليل

2018-07-31
تحذير: الليشمانيا يتحول إلى وبأ في البلاد

تحذير: الليشمانيا يتحول إلى وبأ في البلاد

2018-07-31

"حدث أمني" في "غلاف غزة": طريق مختصرة نحو قاعدة للاحتلال

2018-07-31