قمة أردنية فلسطينية تجمع عبد الله وعباس

أفادت مصادر فلسطينية وثيقة الاطلاع أن قمة أردنية فلسطينية ستعقد قريبا في عمان، يبحث خلالها الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربية وما يتصل بالقضية الفلسطينية والاتصالات السياسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وقال سفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري، إنه من المتوقع عقد قمة فلسطينية-أردنية قريبا في عمان، حسبما أفادت صحيفة الدستور، حيث أشاد عطا الله، بكلمة الملك عبد الله الثاني الذي ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس، وتأكيده خلالها على الثوابت الأردنية تجاه فلسطين والقضية والشعب الفلسطيني.

وأكد خيري تثمين وتقدير القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عاليا لمواقف الملك الداعمة والمساندة والمؤيدة دائما للحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة مشيدا بجهوده المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل القائم على إعادة الحقوق لأصحابها وعلى مبدأ حل الدولتين.

وقال خيري إن ة الملك وهو يؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ تاريخيا من القضية الفلسطينية والذي لا يتغير ولا يقبل التغيير وضع حدا للمشككين بهذا الموقف الأخوي الصادق الأمين والمتين والموثوق فلسطينيا ولجم المتشدقين والمزاودين على هذا الموقف واوصل رسالة واضحة وقوية لأشخاص وشعوب ودول بأن ثوابت السياسة الأردنية كما هي تاريخيا، ولن تستطع أية قوة خارجية التأثير عليها أو تغييرها مهما بلغ حجم الإغراءات أو الضغوط.

ولفت إلى أن الأردن وفلسطين تقفان على نفس الأرضية وتتمسكان بنفس الثوابت، مؤكدا أن المواقف والثوابت الأردنية بقيادة الملك تشكل سندا وظهيرا قويا لفلسطين ودرعا حصينا لقضيتها والأمة العربية جمعاء.

وأوضح أن التنسيق والتشاور المستمرين بين القيادتين الشقيقتين في الأردن وفلسطين تشكلان الإطار الحقيقي للعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة جدا بين البلدين الشقيقين.